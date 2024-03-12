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Когда в Омской области наступит плюсовая температура?

Весна пока не спешит в Омскую область — регион то заваливает снегом, то наступает похолодание.
Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 33% 756 мм рт. ст. +15°

Долгосрочный прогноз для Омской области вещает о том, что в ближайшие недели омичам не стоит ждать потепления до плюсовой температуры.

Согласно открытым интенет-источникам, температура выше нуля установится в регионе лишь в последние числа марта — 29, 30 и 31.

При этом речь идет всего лишь о +1…+2°С, не выше. Теплеть в регионе будет медленно, по градусу за пару-тройку дней. В итоге к середине марта, то 13−14 числу, в Омской области должно потеплеть аж до + 9.

До тех пор, однако, Омскую область ждут несколько снегопадов, они прогнозируются на 14−15, 20—21 марта, а 29—30 марта обещан мокрый снег вперемешку с дождем.

Впрочем, прогноз долгосрочный и может измениться.