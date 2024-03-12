Когда в Омской области наступит плюсовая температура?

Долгосрочный прогноз для Омской области вещает о том, что в ближайшие недели омичам не стоит ждать потепления до плюсовой температуры.
Согласно открытым интенет-источникам, температура выше нуля установится в регионе лишь в последние числа марта — 29, 30 и 31.
При этом речь идет всего лишь о +1…+2°С, не выше. Теплеть в регионе будет медленно, по градусу за пару-тройку дней. В итоге к середине марта, то 13−14 числу, в Омской области должно потеплеть аж до + 9.
До тех пор, однако, Омскую область ждут несколько снегопадов, они прогнозируются на 14−15,
Впрочем, прогноз долгосрочный и может измениться.