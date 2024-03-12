«Для меня вы все — герои»: Надежда Бабкина посетила военный госпиталь в Крыму

— Мы постарались отвлечь ребят от тревог, поднять их боевой дух и просто подарить хорошее настроение, потому что это люди, которые защищают свои семьи, наши семьи, защищают Родину, в которой мы живем. Для меня все они — герои, — сказала Бабкина.