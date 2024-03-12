«Для меня вы все — герои»: Надежда Бабкина посетила военный госпиталь в Крыму

Надежда Бабкина, которая привезла в Крым новую патриотическую программу «В Россию верим», посетила военный госпиталь. Вместе с коллективом театра «Русская песня» народная артистка выступила перед бойцами, которые проходят здесь лечение и реабилитацию.
— Мы постарались отвлечь ребят от тревог, поднять их боевой дух и просто подарить хорошее настроение, потому что это люди, которые защищают свои семьи, наши семьи, защищают Родину, в которой мы живем. Для меня все они — герои, — сказала Бабкина.
Народная артистка отметила, что специально выкроила время в плотном графике, чтобы пообщаться с военнослужащими. Вместе с ней в госпиталь приехали поэт Влад Маленко, актер Вячеслав Манучаров и министр культуры республики Татьяна Манежина.
Народная артистка общается в палате с раненым бойцом. Скриншот из видео nadezhda_babkina.
— Я в этом госпитале не в первый раз… Кстати, возглавляет его сослуживец моего родного брата — генерал-майора Валерия Георгиевича Бабкина. Они вместе служили в Спитаке и в Нагорном Карабахе, — рассказала народная артистка.
Особенно нелегко, по ее словам, переступать порог палаты, где лежат тяжелораненые бойцы.
— Как приободрить человека, найти нужные слова, поддержать? Это всегда очень непросто. Но мной движет совесть, обязанность гражданина моей страны, чувство долга, желание поддержать, помочь и вдохновить, — отметила Бабкина у себя в Telegram.
Напомним, народная мистерия «В Россию верим», которую в Крыму презентовала Надежда Бабкина, посвящена людям на передовой. В рамках проекта народная артистка также дает мастер-классы для учащихся музыкальных школ и творческих коллективов.