В Уфе проходит спецоперация ГИБДД

Автоинспекторы вместе с представителями общественности проводят обследование уличных парковочных мест, в том числе проверяют парковки крупных торговых центров в Уфе на предмет нарушения правил остановки и стоянки автомобилей.
В первый день проведения специальных мероприятий составлено 170 административных материалов, при этом в 80% случаев автолюбители игнорировали требования к специальным местам для людей с ограниченными возможностями здоровья, оставляя там свои автомобили.
В ведомстве отметили, что в таких случаях предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей и эвакуация транспорта на специализированную стоянку.