Пермякам советуют готовиться к закрытию на ремонт Красавинского моста

В ведомстве отметили, что мостовому переходу в Перми требуется капитальный ремонт. Его планируют начать в мае.
Проектная документация для начала ремонта практически готова, его будут проводить в 2024—2026 годах, сообщили телеканалу ВЕТТА в учреждении. Предстоит устранить дефекты деформационного шва сразу на двух ветках моста.
«Для аварийного ремонта будем перекрывать только один из мостов — нижний по течению Камы. При таких работах недопустимы вибрации от транспорта», — отметили в региональном управлении автомобильных дорог.
На время активной фазы выполнения работ будут чередовать движение по двум веткам мостового перехода.
В пресс-службе управления сообщили, что ближе к началу сезона дорожных работ предоставят более полную информацию.
Красавинский мост состоит из двух мостовых переходов по три полосы движения каждый. Первый открыли для движения 21 октября 2005 года, второй — 26 сентября 2008 года.