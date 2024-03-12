Ориентир на первую декаду апреля: когда в Крыму пройдет Парад тюльпанов- 2024

На Южном берегу Крыма вот-вот произойдет важное событие — официальное открытие традиционного Парада тюльпанов 2024.
ИЗ 200 СОРТОВ РАСЦВЕЛИ 17.
— В Никитском саду уже цветет семнадцать сортов тюльпана: у девяти раскрылись только первые бутоны, а восемь в полном цветении, — рассказала завлабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.
Ученый напомнила, что еще зимой, в феврале распустились два новых сорта луковичных. Эти смельчаки особенно хорошо выглядят в марте — набрались сил, окрепли и с каждым днем становятся еще прекраснее.
— У сорта «Northcap» махровые цветки медленно изменяют окраску от зеленоватой до кремово-белой, а лепестки «The First» напоминают перья Жар-птицы, — отмечает Вера Зыкова.
Восхитителен и сорт «Smirnoff», у которого лепестки полностью меняют окраску с лимонно-желтой до чисто белой. А красавчик «Parrot Prince» удивляет гостей Никитского сада лепестками из пурпурно-лилового волнистого шелка с гофрировкой, защипами и рассеченными краями.
ПАРАД НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕ.
— Первые тюльпанчики уже вышли на разведку. Осматриваются, осваиваются. Но мы природу торопить не будем, — сообщили в пресс-службе Никитского сада.
Любителям прекрасного, которые захотят увидеть все многообразие тюльпанов, нужно будет побывать на весенней выставке два-три раза. Ведь на главной клумбе высажено около двухсот сортов луковичных, среди которых есть и те, кто приходит на Парад первыми, другие же расцветают в самый разгар выставки, а самые степенные, никуда не спешат и раскрывают бутоны позже всех.
Вот и сейчас, в начале марта раннецветущие уже готовы демонстрировать свои мундиры, остальные только-только раздумывают, не пора ли примерять костюмчик или еще рановато?!
В прошлом году цветочная выставка на ЮБК официально открылась 4 апреля, но пока нет точной даты у Парада тюльпанов 2024.
— Скорее всего — первая неделя апреля, но при этом ориентируемся на погоду, — сообщили КП-Крым в Никитском саду.
Чем ярче светит солнце и теплее воздух, тем быстрее будут раскрываться бутоны с атласными лепестками. Ждать осталось совсем немного!
На этом интриги и тайны не заканчиваются, ведь гостям Никитского сада предстоит выбрать самый красивый цветок, которого удостоят генеральского звания.