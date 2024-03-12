Ориентир на первую декаду апреля: когда в Крыму пройдет Парад тюльпанов- 2024

Любителям прекрасного, которые захотят увидеть все многообразие тюльпанов, нужно будет побывать на весенней выставке два-три раза. Ведь на главной клумбе высажено около двухсот сортов луковичных, среди которых есть и те, кто приходит на Парад первыми, другие же расцветают в самый разгар выставки, а самые степенные, никуда не спешат и раскрывают бутоны позже всех.