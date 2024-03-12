В Краснодаре появилась новая культурная локация «КиноАРТ»

В музее имени Ф. А. Коваленко теперь будут проводиться кинопоказы, современные интерактивные события и образовательные программы. Зрительный зал вмещает 30 человек и оснащен быстрым интернетом, что позволяет демонстрировать фильмы и видеоролики в высоком качестве. В реализации проекта участвовал один из ведущих отечественных банков, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.



На открытии кинозала первым зрителям представили документальный фильм «Крылья» режиссера Ирины Сынковой. Эта картина посвящена герою России, летчику-снайперу Канамату Боташеву, погибшему во время полета в небе над городом Попасная Луганской Республики 22 мая 2022 года, спасая своих бойцов, оказавшихся в окружении.