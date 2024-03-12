Едим блины на Баумана и слушаем Хабиба: подробная программа Масленицы 2024 в Казани

12.00 — всех приглашают на праздник на улице Баумана. В это же время в рамках семейного фестиваля у стадиона «Ак Барс Арена» выступят творческие коллективы, пройдут народные игры, танцы, развлечения от аниматоров, театральные представления, ярмарка с блинами и не только. Здесь же в заключительный день выборов президента России выступят Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Кар-Мэн» и «Иванушки International».