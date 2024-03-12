Едим блины на Баумана и слушаем Хабиба: подробная программа Масленицы 2024 в Казани

В Казани в ближайшие выходные запланированы масленичные гулянья, которые пройдут 16 и 17 марта. Праздничные мероприятия будут организованы на нескольких площадках города, где жители и гости смогут насладиться разнообразными развлечениями и традиционными угощениями. Власти города опубликовали подробную программу Масленица 2024 в Казани. Рассказываем, где развернуться основные гулянья и куда отправиться за самыми вкусными блинами.
Программа Масленицы в Казани на 16 марта
10.00 — праздник в сквере «Туган Алан» в жилом массиве Карьер;
11.00 — гуляния в парке у ДК им. Саид-Галеева в Дербышках, а также возле ДК в жилых массивах Кадышево, Отары и Красная Горка;
12.00 — празднование Масленицы в Горкинско-Ометьевском лесу. В это же время гулянья пройдут у КЦ «Сайдаш» возле ДК в Константиновке и Юдино;
13.00 — праздник у ДК в жилом массиве Мирный.
Программа Масленицы в Казани на 17 марта
11.00 — гуляния в сквере «Маленький принц»;
12.00 — всех приглашают на праздник на улице Баумана. В это же время в рамках семейного фестиваля у стадиона «Ак Барс Арена» выступят творческие коллективы, пройдут народные игры, танцы, развлечения от аниматоров, театральные представления, ярмарка с блинами и не только. Здесь же в заключительный день выборов президента России выступят Ваня Дмитриенко, Хабиб, «Кар-Мэн» и «Иванушки International».