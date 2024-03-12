Скончался экс-председатель партии «Ауыл» Гани Калиев

Калиев Гани Алимович родился 19 июля 1938 года в Жамбылской области. Окончил в 1962 году Кыргызский государственный университет (специальность «Экономика сельского хозяйства»), в 1964—1967 годы — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (аспирантура, кандидатская диссертация на тему: «Производственные типы овцеводческих совхозов Алматинской области и перспективы их развития»). В 1980 году получил степень «Доктор экономических наук», а в 1986 году стал профессором.