Скончался экс-председатель партии «Ауыл» Гани Калиев

Информацию подтвердили в пресс-службе НДПП «Ауыл».
Калиев Гани Алимович родился 19 июля 1938 года в Жамбылской области. Окончил в 1962 году Кыргызский государственный университет (специальность «Экономика сельского хозяйства»), в 1964—1967 годы — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (аспирантура, кандидатская диссертация на тему: «Производственные типы овцеводческих совхозов Алматинской области и перспективы их развития»). В 1980 году получил степень «Доктор экономических наук», а в 1986 году стал профессором.
В разные годы был академиком Казахской академии сельскохозяйственных наук (1991), Украинской академии аграрных наук (1992), Национальной академии наук РК (1996).
Трудовую деятельность начинал с должности старшего экономиста совхоза «Майтобе» Таласского района Жамбылской области. Затем преподавал на кафедре планирования Алматинского института народного хозяйства (1963−1964), был старшим научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем директора по науке и внедрению Казахского НИИ экономики и организации сельского хозяйства (1968−1983), руководил разработками и внедрениями в производство оптимальных параметровперспективных агропромышленных формирований в плодоовощеводстве, хлопководстве, скотоводстве и овцеводстве, специализации сельхозпредприятий в условиях межхозяйственной кооперации (1981−1984).
В 1984—1988 годы был директором Казахского научно-исследовательского технологического института овцеводства, в 1988—1999 годы — директором Казахского НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса.
Гани Алимович также был первым президентом Казахской академии сельскохозяйственных наук (1991−1996), президентом Национальной федерации фермеров Казахстана «КазАгро», членом президиума Высшей аттестационной комиссии, президиума комиссии по государственным премиям РК в области науки, техники и образования (1991−1998).
Кроме того, в 1990—1993 годы — депутат Верховного Совета Казахской ССР, в 1999—2004 годы — депутат Мажилиса Парламента РК.
С января 2000 года по август 2015 года Гани Алимович занимал должность председателя Социал-Демократической партии «Ауыл».
Он является автором более 300 научных трудов (10 монографий и 4 учебника), Заслуженным деятелем науки КР (1993), награжден орденом «Парасат» (2002), медалями «За освоение целинных и залежных земель», «Тыңға 50 жыл».