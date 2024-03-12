Более 150 новых автобусов вышли на маршруты в Нижегородской области

Более 150 новых автобусов уже вышли на маршруты в муниципальных округах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и регионального правительства.
Всего на данный момент с заводов-изготовителей передано 255 автобусов из 306, закупаемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» для замены устаревшего подвижного состава на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Остальные автобусы находятся в процессе оформления документов и передачи на баланс автопредприятий.
«Такого массового обновления подвижного состава именно на сельских, внутрирайонных и межрайонных маршрутах Нижегородской области никогда не было. В последние пять лет в регионе проводится масштабная работа по ремонту дорог, предпочтение отдается именно тем дорогам, по которым передвигается общественный транспорт. Запуск новых автобусов — часть комплексной работы по обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры», — сказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.
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