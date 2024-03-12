Более 150 новых автобусов вышли на маршруты в Нижегородской области

«Такого массового обновления подвижного состава именно на сельских, внутрирайонных и межрайонных маршрутах Нижегородской области никогда не было. В последние пять лет в регионе проводится масштабная работа по ремонту дорог, предпочтение отдается именно тем дорогам, по которым передвигается общественный транспорт. Запуск новых автобусов — часть комплексной работы по обновлению дорожно-транспортной инфраструктуры», — сказал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.