Ифтар в Казани на Рамадан 2024: подробный список мечетей по районам города

В Казани во время Рамадана для мусульман, особенно для нуждающихся, организуют ифтары в 47 мечетях города. Эти мероприятия предоставляют возможность тем, кто испытывает трудности в жизни, принять участие в общем столе и получить пищу во время разговения.
Организаторы ифтаров делают все возможное, чтобы обеспечить всех желающих достойной едой и поддержкой в этот священный для всех мусульман месяц. Публикуем подробный список мечетей районов Казани, где пройдет ифтар в Казани на Рамадан 2024.
Ифтар в мечетях Приволжского и Вахитовского районов Казани.
Ежедневно:
— «Галеевская» (улица Габдуллы Тукая, 40);
— «Гадель» (улица Оренбургский проезд, 193);
— «Аль-Марджани» (улица Каюма Насыри, 17);
— «Туган авылым» (улица Туфана Миннуллина, 14е);
— «Хадича» (улица Мира, 3);
— «Омет» (улица Дачная, 3а);
— «Тынычлык» (улица Мелитопольская, 15);
— «Розовая» (улица Мазита Гафури, 67);
— «Хузейфа» (улица Фучика, 52);
— Мечеть им. Габдрахима Утыз Имяни Ал тан (улица Дубравная, 2в);
— Закабанная мечеть имени 1000-летия принятия Ислама.
По возможности вечер разговения пройдет:
— «Этилэр» (поселок Кояшлы, ул. Радиальная, 21);
— Мечеть им. Галимджана Баруди (ифтары проводятся в кафе по адресу: ул. Кулагина, 10а).
Ежедневная раздача боксов проходит:
— «Ризван» (ул. Хусаина Мавлютова, 48а).
Ифтар в мечетях Советского района Казани.
Ежедневно:
— «Биста Нуры Габделгаллям» (улица Пионерская, 5);
— «Гаиля» (улица Джаудата Файзи, 2);
— «Ислам» (улица Вяземская, 28);
— «Иман Нуры» (улица Дорожная, 32а, к.1);
— «Ахтям» (улица Мирсая Амира, 15);
— «Валидайн» (улица Тамчы, 42);
— «Ярулла» (улица Ноксинская, 32д);
— «Куддус», Яснополянский переулок, 16).
Раз в два дня или раз в три дня:
— «Ибрагим» (улица Локаторная, 33б);
— «Салях» (улица Мамадышский тракт, 18);
— «Шарафутдин» (улица Ягодная, 6д);
— «Муслима» (улица Ноксинская 1-ая, 31);
— «Дин Ислам» (улица Чишмяле, 17а).
Ифтар в мечетях Кировского и Московского районов Казани.
Ежедневно:
— «Ярдэм» (улица Серова, 4а);
— «Маулид» (улица Селянская, 23);
— «Миргазиян» (улица Декабристов, 111);
— «Рамис» (улица Ново-Юдинская, 140);
— «Рамазан» (улица Окольная 25б);
— «Аль-Ислах», поселок Осиново (улица Казанская, 8а);
— «Бишбалта» (улица Клары Цеткин, 14);
— «Раджаб» (улица Энгельса, 20/39);
— «Ай нуры» (улица Академика Королева, 2);
— «Сулейман» (поселок Левченко, улица Ютазинская, 8а к.1;
— «Азатдин Ирек» (улица Лагерная, 111);
— «Жомга» (поселок Юдино, улица Ильича, 4);
— «Ахмадзаки» (поселок Залесный, улица Осиновский переулок, 16а).
Ежедневная раздача ланч-боксов ОБФ «Ярдам — Помощь» на ифтар:
— «Ярдэм» (улица Серова, 4а);
— «Рамазан» (улица Окольная 25);
— «Раджаб» (улица Энгельса, 20/39);
— «Ай нуры» (улица Академика Королева, 2);
— «Аль-Ислах», поселок Осиново (улица Казанская, 8а);
— «Маулид» (улица Селянская, 23);
— «Рамис», поселок Новое Юдино (улица Ново-Юдинская, 140);
— «Миргазиян» (улица Декабристов, 111);
— «Бишбалта» (улица Клары Цеткин, 14);
— «Азатдин Ирек» (улица Лагерьная, 111).
— «Сулейман» (поселок Левченко, улица Ютазинская, 8а к.1;
— «Азатдин Ирек» (улица Лагерная, 111);
— «Жомга» (поселок Юдино, улица Ильича, 4);
— «Рустам» (улица Хороводная, 58);
— «Ахмадзаки» (поселок Залесный, улица Осиновский переулок, 16а).
Ифтар в мечетях Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.
Ежедневно:
— «Нур-эль-Ислам» (улица Бигиева, 36);
— «Салихзян» (улица Бестужева, 66а);
— «Рахматулла» (улица Симонова, 2);
Раз в два дня или раз в три дня:
— «Фатиха», поселок Кадышево (улица Рихарда Зорге, 2а);
— «Кыйбла», поселок Щербаково (улица Молодежная, 1а);
— «Омет», поселок Борисоглебское (улица Школьная, 4а).
Когда пройдет республиканский ифтар в Казани 2024.
Республиканский ифтар пройдет 29 марта в МВЦ «Казань Экспо» и завершит вторую декаду месяца Рамадан в Татарстане. Ожидается, что к коллективному разговению присоединятся 12 тысяч человек, в том числе высокопоставленные лица и иностранные гости. Кроме того, на мероприятие планируют пригласить всемирно известных чтецов Куръана и исполнителей нашидов, сообщает Духовное управление мусульман республики.