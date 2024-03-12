С 13 марта на участке ул. Кави Наджми вводится одностороннее движение транспорта

С 13 марта изменится схема организации дорожного движения по улице Кави Наджми. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по БДД администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.
Так, на участке от ул. Профсоюзной в сторону ул. Рахматуллина начнет действовать одностороннее движение. Данная мера позволит повысить уровень безопасности водителей и пешеходов, сообщили в городском комитете по транспорту.
Автомобилистов просят быть внимательными, руководствоваться установленными дорожными знаками и заранее выбирать маршрут.
Ранее на участке улицы Мусина запретили остановку и стоянку автомобилей. А максимальную скорость движения транспорта установили в 40 км/ч.