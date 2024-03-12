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Страдают и люди, и животные. На Кубани начался сезон клещей

В Краснодарском крае зафиксированы первые случаи клещей.
Источник: Комсомольская правда

Теплая погода будит клещей после зимней спячки в Краснодарском крае. В регионе уже зафиксированы первые случаи нападения опасного насекомого на людей.

«Клещи могут заразить боррелиозом, крымской геморрагической лихорадкой, туляримиией и другими инфекциями», — отметила начальник территориального отдела ведомства в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Вероника Мирошниченко.

Клещи опасны не только для человека. Домашние животные тоже рискуют стать жертвами членистоногих. Но чаще всего собаки и кошки приносят их с собой в дом. Поэтому нельзя забывать о защите.

«Перед прогулкой обрабатывайте ваши вещи и открытые участки тела репеллентами. Если берете с собой животных, то не забывайте и об их защите. Регулярно проводите обработку домашних животных специальными препаратами», — отмечает специалист.

Если клещ все же укусил, то следует обратиться к врачу. Паразита необходимо отнести в лабораторию, чтобы узнать, заражен ли он болезнью.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ.

Можно поставить противоклещевую прививку.

На прогулке лучше использовать высокие плотные носки.

Манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже.

Для защиты наносите репелленты.

Животным можно купить специальный ошейник, спреи и капли.

флора и фауна