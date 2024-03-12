В Геленджике открыли парк «Молодежный», созданный по поручению Владимира Путина

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Общественная зона расположилась на месте бывшего пионерлагеря. Общая площадь парка составляет 11 га.



«Проект был детально проработан с учетом интересов жителей, а со временем тут появится и Молодежный центр. Но уже сейчас это большое и красиво обустроенное пространство, где предусмотрено все для комфортного отдыха», — написал глава региона.