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В Геленджике открыли парк «Молодежный», созданный по поручению Владимира Путина

Во вторник, 12 марта, в Геленджике открыли парк «Молодежный», созданный по поручению президента России Владимира Путина.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Общественная зона расположилась на месте бывшего пионерлагеря. Общая площадь парка составляет 11 га.

«Проект был детально проработан с учетом интересов жителей, а со временем тут появится и Молодежный центр. Но уже сейчас это большое и красиво обустроенное пространство, где предусмотрено все для комфортного отдыха», — написал глава региона.


В парке создана прогулочная, спортивная, детская зоны, амфитеатр со сценой, пруды с фонтанами, смотровая площадка с выходом на море.

Наталья Решетняк.