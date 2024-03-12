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Женщину оштрафовали на 10 МРП в Павлодаре за то, что ее собака гуляла сама на улице

За нарушение правил выгула собак оштрафована жительница Павлодара, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Источник: EL.kz

— За нарушение требований правил содержания и выгула собак и кошек владелец несет ответственность. В полицию города Павлодара позвонил мужчина, сообщивший, что около магазина бродит собака, — проинформировал первый заместитель начальника УП г. Павлодара Арман Каптаев.

Звонивший мужчина сообщил, что он не против собак, любит животных и против жестокого обращения с ними. Но собака должна быть всегда на поводке и при хозяине. Участковый инспектор полиции установил хозяйку собаки. Ей оказалась местная жительница, которая привлечена к ответственности за нарушение правил выгула собак, с наложением штрафа в размере 10 МРП.

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