Женщину оштрафовали на 10 МРП в Павлодаре за то, что ее собака гуляла сама на улице

Звонивший мужчина сообщил, что он не против собак, любит животных и против жестокого обращения с ними. Но собака должна быть всегда на поводке и при хозяине. Участковый инспектор полиции установил хозяйку собаки. Ей оказалась местная жительница, которая привлечена к ответственности за нарушение правил выгула собак, с наложением штрафа в размере 10 МРП.