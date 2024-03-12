Популярное российское подсолнечное масло запретили продавать в Беларуси

В сообщении сказано, что под запрет попало масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное высшего сорта «Горница», которое было произведено в Воронежской области России. При проверке установлено, что перекисное число при норме не более 4,0 составило 4,4. Это значит, что указанная продукция не является маслом подсолнечным рафинированным дезодорированным высшего сорта. Указанное масло запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 13 марта 2024 года.