В Петербурге вводят новые категории для бесплатного проезда. Это будут жены участников СВО и льготники-дачники

Второй меняет социальный кодекс (и это законопроект, который предстоит провести через ЗакС). Он касается пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников ветеранов военной службы, ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, обладательниц звания «Мать-героиня», почетных доноров. Сейчас они имеют право на проезд в пригородных автобусах с 27 апреля по 31 октября за 10% от тарифа. Согласно законопроекту, теперь с них не попросят и 10%, проезд в указанный период будет бесплатным.