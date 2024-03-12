В Петербурге вводят новые категории для бесплатного проезда. Это будут жены участников СВО и льготники-дачники

В правительстве Петербурга подготовили два проекта, которые увеличивают количество категорий населения, имеющих право на бесплатный проезд. Документы опубликованы 12 марта.
Первый вносит изменения в постановление «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц в связи с проведением специальной военной операции…». Согласно ему, бесплатным проездом в наемном транспорте и метро смогут не только дети ее участников, но и супруги (включая вдов и вдовцов). Ранее введение такой льготы анонсировали с апреля.
Второй меняет социальный кодекс (и это законопроект, который предстоит провести через ЗакС). Он касается пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников ветеранов военной службы, ветеранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий, обладательниц звания «Мать-героиня», почетных доноров. Сейчас они имеют право на проезд в пригородных автобусах с 27 апреля по 31 октября за 10% от тарифа. Согласно законопроекту, теперь с них не попросят и 10%, проезд в указанный период будет бесплатным.
Добавим, городское правительство и так ежегодно своим постановлением понижало тариф до 0 рублей, теперь это должно быть закреплено в Социальном кодексе.