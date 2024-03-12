Белорусский стоматолог рассказал, как удешевить импланты и зубные протезы

Имплант — это опора, которая устанавливается в кости, и цена ее достаточно высока. При имплантации All-on-4 и All-on-6 импланты расставляются под углом в обход анатомических структур и чаще всего не требуют увеличения объема костной ткани, что позволяет установить несъемную временную конструкцию даже в день операции.