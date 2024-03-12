Белорусский стоматолог рассказал, как удешевить импланты и зубные протезы

Схему, как удешевить установку имплантов и закрепленных на них зубных протезов для пожилых людей с отсутствием зубов, в интервью проекту 24health.by дал врач-стоматолог-хирург Андрей Кардис.
По его словам, существуют варианты имплантации на 4 и 6 имплантах на одной челюсти (протоколы имплантации All-on-4 и All-on-6 с последующим протезированием).
Имплант — это опора, которая устанавливается в кости, и цена ее достаточно высока. При имплантации All-on-4 и All-on-6 импланты расставляются под углом в обход анатомических структур и чаще всего не требуют увеличения объема костной ткани, что позволяет установить несъемную временную конструкцию даже в день операции.
«При All-on-4 имплантации получается укороченный зубной протез на 10−12 зубов (заканчивается уголками рта. — Ред.) — хороший компромиссный вариант восстановления зубного ряда», — отметил Андрей Кардис и подчеркнул, что этот вариант часто выбирают пожилые пациенты, которым 10−12 зубов хватает для комфортного пережевывания пищи и разговора. Этот вариант более дешевый.
А 6 опор при All-on-6 позволяют установить полноценный зубной ряд из 12−14 зубов. Этот вариант более затратный, но в любом случае намного дешевле, чем установка имплантов вместо всех потерянных зубов.