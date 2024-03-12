Минспорта Беларуси увеличило нормы расходов на питание детей в спортлагерях

В Беларуси увеличатся нормы расходов на питание детей в спортивно-оздоровительных лагерях. Это следует из постановления Министерства спорта и туризма № 5 от 23 февраля 2024 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В документе говорится, что на одного ребенка в возрасте 6−7 лет, который проходит спортивную подготовку в лагере с круглосуточным пребыванием, дневная денежная норма будет увеличена до 10,5 рубля. В том случае, если дневное пребывание, то указанная норма составит до 6,24 рубля.
Также сказано, что норма расходов на питание детей от 8 до 10 лет с круглосуточным пребыванием составит до 13,16 рубля, а с дневным — до 7,89 рубля. Отмечается, что для детей от 11 до 13 лет при круглосуточном пребывании в лагере денежная норма расходов на питание установлена в размере до 16,45 рубля, а с дневным — до 9,87 рубля.
Что касается детей в возрасте от 14 до 17 лет, то для них при круглосуточном пребывании нормы расходов на питание установлены до 19,76 рубля, а с дневным — до 11,85 рубля. Постановление вступит в силу с 1 июня 2024 года.