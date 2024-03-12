Минспорта Беларуси увеличило нормы расходов на питание детей в спортлагерях

Также сказано, что норма расходов на питание детей от 8 до 10 лет с круглосуточным пребыванием составит до 13,16 рубля, а с дневным — до 7,89 рубля. Отмечается, что для детей от 11 до 13 лет при круглосуточном пребывании в лагере денежная норма расходов на питание установлена в размере до 16,45 рубля, а с дневным — до 9,87 рубля.