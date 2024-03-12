В Красноярске на улице Брянская запретят несколько поворотов

Изменения начнут действовать с 1 апреля и коснутся участка от дома № 130 и до дома № 170а с двух сторон улицы Брянская. Будут запрещены левые повороты на выездах с прилегающей территории. Сейчас уже невозможно повернуть налево из-за двойной сплошной линии разметки, но на линии существуют несколько разрывов, которые собираются убрать.