В Красноярске на улице Брянская запретят несколько поворотов

В Красноярске на Брянской уберут разрывы в разметке двойной сплошной линии, об этом рассказали в городской администрации.
Изменения начнут действовать с 1 апреля и коснутся участка от дома № 130 и до дома № 170а с двух сторон улицы Брянская. Будут запрещены левые повороты на выездах с прилегающей территории. Сейчас уже невозможно повернуть налево из-за двойной сплошной линии разметки, но на линии существуют несколько разрывов, которые собираются убрать.
Эти изменения решили внести из-за того, что левые повороты на этом участке постоянно создают угрозу ДТП и аварийные ситуации. С 1 апреля водителям для разворота придётся ехать до кольцевой развязки или до ближайшего разрыва двойной сплошной вне указанного участка. Помимо этого, ещё запретят парковку на участке от дома № 101 до дома № 140 ст. 3.
Все соответствующие дорожные знаки и разметку установят с 1 апреля 2024 года, а действовать они будут на постоянной основе.