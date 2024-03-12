Студенты из Узбекистана завоевали более 50 медалей на международной математической олимпиаде

По информации пресс-службы Министерства высшего образования, науки и инноваций, в олимпиаде участвует более 500 студентов из высших учебных заведений Узбекистана, России, Саудовской Аравии, Испании, Китая, Болгарии, Индонезии и принимающей страны — Туркменистана. В их числе — 79 студентов из 18 вузов нашей страны.