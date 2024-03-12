Студенты из Узбекистана завоевали более 50 медалей на международной математической олимпиаде

В Международном университете гуманитарных наук и развития в Ашхабаде проходит IV Открытая математическая олимпиада среди студентов высших учебных заведений Туркменистана и зарубежья OMOUS-2024. Узбекистанские студенты завоевали на ней 57 медалей.
По информации пресс-службы Министерства высшего образования, науки и инноваций, в олимпиаде участвует более 500 студентов из высших учебных заведений Узбекистана, России, Саудовской Аравии, Испании, Китая, Болгарии, Индонезии и принимающей страны — Туркменистана. В их числе — 79 студентов из 18 вузов нашей страны.
Студенты Узбекистана соревновались в индивидуальном и командном этапах. Они заняли третье место, завоевав в общей сложности 7 золотых, 15 серебряных и 35 бронзовых медалей..
Золотые медали в индивидуальном зачете в категории А получили:
Расул Кошназаров и Анварбек Машарипов из Ургенчского государственного университета;
Набихон Набихонов из Узбекского национального университета;
Дамир Дилмуратов из Каракалпакского государственного университета.
Золото в категории Б заработали студенты Ташкентского государственного экономического университета Хумоюн Абдурасулов и Тохирбек Туланов.
В командном зачете золотую медаль завоевала команда Национального университета Узбекистана в составе Набихона Набихонова, Фатхуллы Келдиёрова и Хасана Туйлиева.
В прошлом году на этой олимпиаде участники из Узбекистана заняли четвертое место, завоевав в общей сложности 5 серебряных и 13 бронзовых медалей.