Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал в Иркутской области

В Иркутске стартует уникальная экспедиция знаменитых шеф-поваров, которая обещает превратить гастрономию Приангарья. Первыми восхитят гурманов блюдами бренд-шефа известного паназиатского ресторана «Zuma» — Егора Анисимова. Это лишь начало, ведь в планах приезд иных мастеров кулинарии. Основная цель — обновить кулинарную карту региона и создать уникальную цифровую библиотеку, посвященную гастрономическому туризму.
— Эта инициатива стала частью широкого плана развития туризма в Иркутской области на 2023 год, выдвинутого губернатором Игорем Кобзевым. Предусмотрено развитие различных видов туризма, включая событийный, гастрономический, промышленный, экологический и круизный, — говорят в правительстве региона.
По словам Евгении Найденовой, руководителя агентства по туризму региона, программа «Экспедиция звездных шефов на Байкале» получила поддержку Правительства и уже начала свою работу. Четыре визита известных шеф-поваров помогут раскрыть гастрономический потенциал Прибайкалья и улучшить сервис на местах.
Эти мероприятия способствуют обмену опытом, повышению профессионализма в гостеприимстве и укреплению связей между регионами. Кроме того, они придают новые краски отдыху на Байкале, делая его еще более привлекательным для туристов. По завершении экспедиции, рецепты блюд шеф-поваров будут переданы местным поварам, чтобы поддержать развитие гастрономического туризма в регионе.