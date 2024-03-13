Экспедиция звездных шефов отправляется на Байкал в Иркутской области

Эти мероприятия способствуют обмену опытом, повышению профессионализма в гостеприимстве и укреплению связей между регионами. Кроме того, они придают новые краски отдыху на Байкале, делая его еще более привлекательным для туристов. По завершении экспедиции, рецепты блюд шеф-поваров будут переданы местным поварам, чтобы поддержать развитие гастрономического туризма в регионе.