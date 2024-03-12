Метеоролог Аухадеев: «В ближайшие дни мы почувствуем первое дыхание весны»

Доцент кафедра метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев рассказал, когда казанцам ждать весны. По словам эксперта, резкого таяния снега ждать не стоит, поскольку по температуре март продолжает оставаться зимним месяцем.
«В дневные часы температура будет положительной, и можно будет почувствовать первое дыхание весны. В тоже время, согласно долгосрочному прогнозу, температура воздуха в марте должна быть ниже климатической нормы», — объясняет Аухадеев.
Метеоролог также отметил, что жители города столкнутся с ростом атмосферного давления, что может привести к ухудшению самочувствия метеозависимых людей, сообщает пресс-служба вуза.
Напомним, профессор КФУ Юрий Переведенцев также рассказал, что прихода ранней весны в Татарстане ждать не стоит.