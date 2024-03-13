Психолог советует бороться с тревожностью с помощью мытья посуды.

По мнению специалиста, упражнение «Дыхание по квадрату» может помочь беспокойному человеку. Чтобы отпустить тревожные мысли, потребуется сесть расслабленно, сделать вдох, одновременно считая до четырёх. После нужно задержать на четыре счёта воздух в себе и также на четыре счёта выдохнуть, после чего снова задержать дыхание на это же время.