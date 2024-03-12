На М-4 «Дон» завершили ремонт дороги от Аютинского поселка до Шахт

«Теперь движение в направлении юга на этом участке идет беспрепятственно по двум полосам», — отмечается в сообщении.



До конца марта дорожники также планируют восстановить еще порядка 5 тыс. кв. м покрытия на участках трассы с 933-го по 950-й км и с 974-го по 982-й км в обоих направлениях.



Кристина Федичкина.