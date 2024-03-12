«Теперь движение в направлении юга на этом участке идет беспрепятственно по двум полосам», — отмечается в сообщении.
До конца марта дорожники также планируют восстановить еще порядка 5 тыс. кв. м покрытия на участках трассы с 933-го по 950-й км и с 974-го по 982-й км в обоих направлениях.
Кристина Федичкина.
На М-4 «Дон» завершили ремонт дороги от Аютинского поселка до Шахт
Окончен ремонт участка трассы М-4 «Дон» с 995-го по 1007-й км, от поселка Аютинский до города Шахты Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«Теперь движение в направлении юга на этом участке идет беспрепятственно по двум полосам», — отмечается в сообщении.