Парковку ограничат на участке на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Парковку частично ограничат на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Согласно информации, речь идет об участке в районе дома № 11 на Нижневолжской набережной. Там нельзя будет парковать транспорт с 00:01 до 16:00 13 марта. Автомобилистам необходимо быть внимательными и следить за указанием дорожных знаков.
Ранее стало известно об изменении движения транспорта на перекрестке улиц Бекетова и Нартова. На участке проводят работы по сооружению монолитных участков трамвайных путей.