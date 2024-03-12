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Весна в каждом вдохе: к выходным в Калининградской области потеплеет до +15

В субботу, 16 марта, возможны ливни и грозы.
Сейчас в Ричмонде: +15° 3 м/с 33% 756 мм рт. ст. +15°

В выходные воздух в регионе прогреется до +15. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«С четверга по субботу дневные температуры в области, по данным метеорологических моделей, смогут достичь +10…+15 градусов (данные будут корректироваться), что более чем на 10−12 градусов выше климатической нормы! Вполне вероятно, удастся перекрыть суточные температурные рекорды», — говорится в сообщении.

В субботу, 16 марта, возможны ливни и грозы. В воскресенье температура упадёт до ночных «минусов».

Синоптики спрогнозировали резкое изменение погодных условий в Калининградской области.