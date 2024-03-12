Весна в каждом вдохе: к выходным в Калининградской области потеплеет до +15

В выходные воздух в регионе прогреется до +15. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«С четверга по субботу дневные температуры в области, по данным метеорологических моделей, смогут достичь +10…+15 градусов (данные будут корректироваться), что более чем на 10−12 градусов выше климатической нормы! Вполне вероятно, удастся перекрыть суточные температурные рекорды», — говорится в сообщении.
В субботу, 16 марта, возможны ливни и грозы. В воскресенье температура упадёт до ночных «минусов».
Синоптики спрогнозировали резкое изменение погодных условий в Калининградской области.