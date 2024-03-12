Весна в каждом вдохе: к выходным в Калининградской области потеплеет до +15

«С четверга по субботу дневные температуры в области, по данным метеорологических моделей, смогут достичь +10…+15 градусов (данные будут корректироваться), что более чем на 10−12 градусов выше климатической нормы! Вполне вероятно, удастся перекрыть суточные температурные рекорды», — говорится в сообщении.