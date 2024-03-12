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Троллейбус № 25 в Челябинске вернется на привычный маршрут с 15 марта

Троллейбус № 25 в Челябинске вернется на привычный маршрут утром 15 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Источник: РИА "Новости"

Напомним, модернизацию контактной сети планировали завершить до пяти утра 13 марта.

«Работы на участке по улицам Новороссийская и Машиностроителей, от разворотного кольца у озера Смолино до кольца у Механического завода, продолжатся до 5 утра 15 марта», — говорится в комментарии.

Троллейбус № 25 будет следовать от ЧКПЗ по Копейскому шоссе, улице Гагарина до кольца у озера Смолино.

Горожанам предлагают пока пользоваться трамваями № 12, 18 и 22, для экономии приобретать пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.