Троллейбус № 25 в Челябинске вернется на привычный маршрут с 15 марта

Напомним, модернизацию контактной сети планировали завершить до пяти утра 13 марта.
«Работы на участке по улицам Новороссийская и Машиностроителей, от разворотного кольца у озера Смолино до кольца у Механического завода, продолжатся до 5 утра 15 марта», — говорится в комментарии.
Троллейбус № 25 будет следовать от ЧКПЗ по Копейскому шоссе, улице Гагарина до кольца у озера Смолино.
Горожанам предлагают пока пользоваться трамваями № 12, 18 и 22, для экономии приобретать пересадочный билет стоимостью 28 рублей по транспортной карте.