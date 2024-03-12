Осадки и туман: какой будет погода в Казахстане 13 марта

АЛМАТЫ, 12 мар — Sputnik. На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега, на востоке, юге, юго-востоке страны — сильные осадки, По стране прогнозируется гололед, туман, усиление ветра.