Осадки и туман: какой будет погода в Казахстане 13 марта

АЛМАТЫ, 12 мар — Sputnik. На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега, на востоке, юге, юго-востоке страны — сильные осадки, По стране прогнозируется гололед, туман, усиление ветра.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами снег, поземок. Ветер юго-западный ночью 2−7, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 3−5 мороза.
Алматы: облачно, осадки, ночью сильные осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0−2 тепла.
Шымкент: переменная облачность, осадки, ночью сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 4−6 тепла.