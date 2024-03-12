Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 марта

АСТАНА
в 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.
в 11.00 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
в 14.00 состоится первое рабочее заседание Президиума Совета молодых ученых Национальной академией наук Республики Казахстан при Президенте Республики
Казахстан.
в 15.00 в Мажилисе состоится тематическое заседание Комитета по аграрным вопросам. Тема: Ход подготовки к текущему поливному сезону в южных регионах страны.