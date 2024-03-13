Парта Героя появилась в селе Оек в честь военнослужащего из Иркутского района

В селе Оек появилась парта Героя. Церемония в честь жителя Иркутского района Сергея Зуева состоялась 12 марта в Иркутском аграрном техникуме, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «Ангарские огни» (18+).
Почтить память героя, принявшего участие в специальной военной операции и посмертно получившего орден Мужества, собрались жители села, ученики техникума, представители казачества.
Как сообщил директор Иркутского аграрного техникума (отделение села Оек) Иван Шелест, память Героя всегда будет в сердцах земляков. Учащимся техникума важно видеть отношение земляков, понимать, что Родина защищает свое будущее.