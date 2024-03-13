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Парта Героя появилась в селе Оек в честь военнослужащего из Иркутского района

Сергей Зуев получил орден Мужества посмертно.
Источник: IrkutskMedia.ru

В селе Оек появилась парта Героя. Церемония в честь жителя Иркутского района Сергея Зуева состоялась 12 марта в Иркутском аграрном техникуме, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал «Ангарские огни» (18+).

Почтить память героя, принявшего участие в специальной военной операции и посмертно получившего орден Мужества, собрались жители села, ученики техникума, представители казачества.

Как сообщил директор Иркутского аграрного техникума (отделение села Оек) Иван Шелест, память Героя всегда будет в сердцах земляков. Учащимся техникума важно видеть отношение земляков, понимать, что Родина защищает свое будущее.

образование