В Красноярском крае на свободу выпустили маралов из питомника

Маралы занесены в Красную книгу Красноярского края и по словам министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексея Панова, за последние годы число копытных в регионе возросло почти в четыре раза. Сейчас общая численность марала в крае составляет более 26 тысяч особей. Из питомника в период с 2017 по 2013 годы в естественную среду было выпущено 340 особей.