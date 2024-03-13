В Красноярском крае на свободу выпустили маралов из питомника

В Ачинском районе выпустили в естественную среду 24 молодых марала, выросших в питомнике. Об этом рассказали в краевой администрации.
Маралов выпустили на территории заказника «Арга», а в конце недели выпустят ещё животных в Ужурском районе на территории заказника «Солгонский кряж». Специалисты продолжат охранять животных, подкармливать и следить за их состоянием. Помимо этого, в заказниках установлены фотоловушки, при помощи которых инспекторы охотнадзора наблюдают за животными.
Самих маралов разводят в питомнике Балахтинского района. За животными наблюдают круглосуточно, а также обеспечивают их кормами и минералами, необходимыми для правильного роста. В естественную среду маралов отпускают, когда им исполняется один год.
Маралы занесены в Красную книгу Красноярского края и по словам министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексея Панова, за последние годы число копытных в регионе возросло почти в четыре раза. Сейчас общая численность марала в крае составляет более 26 тысяч особей. Из питомника в период с 2017 по 2013 годы в естественную среду было выпущено 340 особей.