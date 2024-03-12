Где искать мужа после 35 лет: истории белорусок о позднем браке

Мир существенно поменялся за последние десятилетия. Все больше девушек предпочитают сперва сделать карьеру или пожить для себя, а уже потом занимаются устройством личной жизни. Вряд ли кто осудит за это представительниц прекрасного пола. Таковы реалии жизни и это стало нормой.
Но как говорила главная героиня всеми любимого фильма «Москва слезам не верит», как раз тогда, когда всего добьёшься в жизни, больше всего волком завыть хочется. Потому зачастую именно «умницам и красавицам» — а современные женщины такие сплошь и рядом — сложно найти себе подходящую пару.
Также случается, что дамы остаются в одиночестве после длительных отношений, но не смотря на пережитые расставания, не теряют надежды найти свою вторую половинку.
Какие бы не были обстоятельства, любви хочется всем и вопрос поиска спутника жизни очень волнует представительниц прекрасной половины человечества. И часто проблема далеко не в завышенных требованиях к будущему любимому, а в банальном — как знакомиться, где и с кем?
Корреспондент Sputnik Екатерина Воробьева решила узнать, где и как можно встретить свою любовь, когда тебе уже за 35.
Взяли билеты на соседние кресла
Минчанка Татьяна много лет работала инженером-конструктором в мужском коллективе на одном из крупных машиностроительных предприятий столицы. Женщина никогда не была обделена вниманием мужчин, но по воле судьбы ни с коллегами, ни с другими потенциальными ухажерами ничего серьезного не складывалось.
«У меня были, конечно, какие-то встречи, отношения. Ну вот за кого пошла бы, те не брали. А кто брал, за того не шла. У женщин это всегда какая-то личная драма», — рассказала о себе собеседница.
После 35 лет Татьяну начали посещать грустные мысли, что, наверное, ей уже не суждено найти своего человека и выйти замуж. И чем старше она становилась, тем больше укоренялась в этой мысли.
Она встретила того самого мужчину, когда ей исполнилось 39 лет. Их встреча напоминает сюжет из известной песни одной российской группы: «Мы не знали друг друга до этого лета (…), и совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла на большой высоте». Правда, Татьяна и Эдуард оказались на соседних креслах не в самолете, а в автобусе.
«В 2000-м году я с подружкой отдыхала в Судаке. Когда мы уже возвращались обратно домой в Минск, так получилось, что наши места в автобусе оказались не вместе. Рядом со мной сел молодой человек, мы два с половиной часа ехали из Судака в Симферополь», — вспомнила первую встречу с Эдуардом Татьяна.
По словам собеседницы, попутчик оказался очень общительным человеком. По приезду в Симферополь их пути не разошлись — выяснилось, что им еще предстоит совместная дорога на одном поезде до Минска. Правда, в разных вагонах. Но это не стало помехой для общительного парня, поэтому за 30 часов дороги он несколько раз приходил к Татьяне пообщаться.
«Когда подъезжали к Минску, я подумала, спросит ли он у меня номер телефона. Спросил. А тогда ведь мобильных еще не было — я дала ему рабочий номер. Позвонил мне — так мы и начали общаться», — отметила собеседница.
У Эдуарда, в отличие от Татьяны, за плечами уже был один брак и двое детей. Но ее это не смутило. Пара поженилась спустя год после знакомства.
«Я почувствовала, что он добрый человек, поэтому мне будет хорошо с ним», — призналась минчанка.
Сегодня Татьяне 63 года, а Эдуарду — 59 лет. Так сложились обстоятельства, что совместных детей у пары нет, но они поддерживают хорошие взаимоотношения с детьми мужа и с удовольствием нянчат внуков.
Эдуард помог пережить Татьяне непростой период, когда у нее обнаружили онкологию. Женщина уверена, что отчасти ей удалось выкарабкаться именно благодаря поддержке супруга.
«Эдуард всячески поддерживал меня. Я знаю, что он переживал сильно, но не показывал вида», — поделилась собеседница.
Есть в этой семье и одна трогательная традиция: каждый год на день всех влюбленных Эдуард дарит Татьяне мягкую игрушку в виде сердца. И так уже на протяжении более чем 20 лет.
«Моя двоюродная сестра в 75 лет встретила свою любовь, поэтому ни в коем случае не надо отчаиваться. Надо ждать и искать. И надо просить Бога. Об этом тоже не стоит забывать. Как мне кажется, это работает», — советует женщинам, которые до сих пор одиноки, Татьяна.
Служебный роман
Когда Светлана в первый раз выходила замуж, то рассчитывала прожить со своим мужем долго и счастливо. Но жизнь распорядилась иначе: с ее супругом произошел несчастный случай, поэтому в 37 лет она стала вдовой. На тот момент их сыну было 10 лет.
«Когда ты остаешься с ребенком одна, тебе некогда долго горевать и убиваться, надо жить и работать дальше. Работать пришлось больше, чтобы оставаться на том же уровне жизни», — рассказала Светлана.
Несколько лет вдова вообще не задумывалась о каких-то новых отношениях. Хотя ей было сложно без мужской поддержки, но она всегда старалась быть самодостаточной и не мечтала о мужчине только как о человеке, который придет и решит все ее проблемы.
«На тот момент я не особо думала о каком-то будущем. Просто жила здесь и сейчас, заботясь больше о том, как выучить ребенка», — отметила собеседница.
Через несколько лет после смерти мужа жизнь преподнесла ей еще одну судьбоносную встречу.
«В наш коллектив пришел работать Леонид. В то время мое фото было на Доске Почета и, как он сказал впоследствии, я ему сразу понравилась еще по фото. А так как у меня не было целей поиска мужчины, я и относилась к нему исключительно как к коллеге», — поделилась Светлана.
На момент их знакомства Светлане было 39 лет, а Леониду — 31 год. Но о разнице в возрасте она узнала не сразу. Ей казалось, что они с Леонидом практически ровесники. К слову, он тоже раньше был женат на протяжении 7 лет — брак распался из-за бытовухи.
Коллеги Светланы первыми заметили то, что она приглянулась новому сотруднику, и сказали ей об этом. Со временем она и сама начала замечать симпатию. Как это часто случается в коллективах, решающим моментом стал новогодний корпоратив.
«Леонид организовал все так, чтобы его посадили за наш столик и, войдя в зал, очень галантно рассадил наш женский коллектив таким образом, чтобы у него была возможность ухаживать за дамами, но в то же время сидеть рядом со мной. Этот момент до сих пор очень яркий в воспоминаниях и показывает, что Леонид может взять на себя ответственность и заботу о других», — рассказала собеседница.
По ее словам, их отношения развивались достаточно быстро. Леонид заранее тактично выяснил, хочет ли Светлана еще иметь детей. Для него это было очень важным моментом, так как в первом браке у него не было детей. Когда жених услышал, что с надежным мужчиной Света готова еще раз стать мамой, то пошел в «бой».
«Предложение он мне сделал спустя два месяца после начала наших отношений. Причем, с его родителями я еще даже не была знакома. Это произошло на мой день рождения. Он преподнес мне коробку, в которой было еще много разных коробочек: с набором чая, каких-то конфет, орехов, а на дне одной из этих коробочек была коробочка с кольцом», — поделилась собеседница.
Светлана призналась, что все родственники были очень рады за Леонида, потому что, с их слов, он наконец-то расцвел. Особенно всем стало хорошо, когда пара сказала, что ждет ребенка.
Сегодня у пары подрастает дочь Ева — летом малышке исполнится три года. Супругам хорошо вместе и не важно, смотрят ли они кино дома или ужинают в кафе. Светлана считает Леонида прекрасным мужем и отцом.
«Леонид всегда помогает мне по дому. У нас не стоит вопрос, кто будет мыть посуду. Зимой он всегда выходит заранее, чтобы прогреть машину, а я пришла уже в теплую. Тяжелые пакеты из магазина я тоже не ношу. Он всегда говорит: “Присылай мне список”. Вот в таких вещах и заключается любовь», — рассказала Светлана.
Она уверена, что девушка в любом возрасте может встретить свою вторую половинку. И не важно, есть у нее ребенок или нет. По ее мнению, важны другие составляющие.
«Очень важно быть интересной самой себе. Причем, в любом возрасте и состоянии. Надо учиться, развиваться и не ставить цель заполучить мужчину любой ценой. Мужчины это видят и чувствуют. Конечно, внешний вид тоже играет роль, поэтому надо следить за собой, а не за мужчинами, тогда все получится», — заключила Светлана.
Станцевала медляк и вышла замуж
Борисовчанка Лариса свою нынешнюю любовь встретила в 51 год. А до этого она больше десяти лет была в разводе. По ее словам, после расставания с мужем у нее не было апатии, как и желания, чтобы ее снова окольцевали.
«Мне просто хотелось серьезных отношений. Я общалась на сайтах знакомств, ходила в кафе, бары, клубы. Я всегда считала, что под лежачий камень вода не течет. То есть, если женщина в какой-то мере хочет, чтобы у нее был спутник, то все равно минимальные усилия должны быть. Не нужно просто сидеть дома», — считает Лариса.
При этом женщина верит в судьбу и говорит, что можно встретить своего человека в очереди за билетом в кино. Своего же человека борисовчанка встретила в ночном клубе, куда целенаправленно ходила на протяжении года почти каждые выходные. Иногда она предпочитала посидеть за барной стойкой и понаблюдать за отдыхающими, а иногда просто танцевала.
В один из таких вечеров ее на медленный танец пригласил симпатичный молодой человек, после чего попросил номер телефона. Кстати, встречу с ним Ларисе предсказала подруга-астролог.
«С Игорем мы познакомились в мае 2019-го. А в декабре 2018-го моя подруга-астролог сказала, что в следующем году в середине мая я встречу парня, который гораздо моложе меня. Не знаю, совпадение это или нет», — улыбается собеседница.
У пары разница в возрасте — 20 лет, но видя их вместе сложно в это поверить. У Ларисы хорошая подтянутая фигура, так как спорт занимает в ее жизни не последнее место, а сама по характеру она очень легкая на подъем. По ее словам, еще до замужества, если подруги звонили Ларисе среди ночи и звали на дискотеку, то она с легкостью могла поменять пижаму на платье и отправиться танцевать.
Не скрывает женщина, что друзья Игоря первоначально не одобряли отношения пары.
«Когда Игорь озвучил нашу разницу в возрасте, друзья сказали ему: “Ты что, дурак что ли?” Но это еще до их знакомства со мной. После того, как они меня увидели и пообщались, то поменяли свое мнение. Теперь его друзья очень меня любят и даже иногда возникает дружеская ревность», — отметила Лариса.
Собеседница также призналась, что если бы у Игоря не было детей от первого брака, то, скорее всего, она не согласилась бы на отношения с ним. Ведь, как считает Лариса, любой мужчина хочет продолжение рода. А она не хотела больше иметь детей (у Ларисы есть взрослая дочь от первого брака — Sputnik).
Пара провстречалась три года прежде, чем Игорь сделал Ларисе предложение. За это время между ними было несколько серьезных ссор. Но, как она шутит, рыбалка взяла вверх: они оба заядлые рыбаки и в теплую пору года постоянно ездят порыбачить.
«Игорь поначалу даже не верил мне, что я так сильно люблю рыбалку. Думал, что специально подыгрываю ему. Но на самом деле это не так. Даже когда он пытается схалтурить и никуда не ехать, я ему всегда говорю: “Ну чего дома сидеть-то?”, — призналась собеседница.
По ее словам, дома они не нарушают личное пространство: каждый может позаниматься своими делами, а уже после проводят время вместе. При этом, Лариса уверена, что их счастье крепкое, потому что у них есть общие интересы, они не заняты заботой о маленьких детях и живут друг для друга.