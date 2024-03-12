Где искать мужа после 35 лет: истории белорусок о позднем браке

«Леонид организовал все так, чтобы его посадили за наш столик и, войдя в зал, очень галантно рассадил наш женский коллектив таким образом, чтобы у него была возможность ухаживать за дамами, но в то же время сидеть рядом со мной. Этот момент до сих пор очень яркий в воспоминаниях и показывает, что Леонид может взять на себя ответственность и заботу о других», — рассказала собеседница.