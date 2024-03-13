Красноярка Мирра Андреева снялась с турнира в США из-за проблем со здоровьем

Теннисистка из Красноярска Мирра Андреева заявила, что отказалась участвовать в турнире категории WTA 1000 из-за воспаления тканей сухожилия. О том, что сибирячка пропустит соревнования в США стало известно в понедельник.
Вместо Мирры в основной сетке сыграет россиянка Диана Шнайдер, 74-я ракетка мира. Турнир пройдет в Майами с 19 по 31 марта.
Спортсменка написала в соцсети, что решение отказаться от участия было трудным.
«Я всегда хотела сыграть там, но приняла решение пропустить его. В последнее время я боролась с тендинитом руки, и я решила быть более осторожной в данном вопросе», — говорится в ее сообщении.
Красноярка надеется, что восстановится и будет готова к началу грунтового сезона.
Ранее Андреева уступила американке украинского происхождения Кэти Волынец.