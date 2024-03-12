Когда в Казахстане исчезнет утильсбор и получат ли граждане деньги обратно

«С момента передачи и функций операторов Жасыл Даму, деятельность не осуществлялась. Мы некоторое время приводили в соответствие деятельность государственного оператора. С момента передачи государству мы регулируемся такими законами, как закон о закупках, закон об акционерных обществах, о противодействии коррупции. Поэтому очень много было сделано в части законодательного приведения в соответствие всех правил, законов и подзаконных актов», — пояснил председатель правления АО «Жасыл даму» Ержан Сарсенбаев.