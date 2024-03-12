Когда в Казахстане исчезнет утильсбор и получат ли граждане деньги обратно

«Нами проводится планомерная работа по разработке новой программы утилизации, которая предполагает отсутствие монополий на сбор и переработку лома черного металла. Сегодня мы даем возможность любому субъекту бизнеса, который имеет соответствующую специализацию, участвовать на рынке и заниматься утилизацией автомобильных средств и сельхозтехники», — сказал Нысанбаев на брифинге в правительстве во вторник.
Отвечая на вопрос, почему в Казахстане не работает ни один завод по утилизации автомобилей и сельскохозяйственной техники, министр заверил, что ведется работа по передаче карагандинского завода в государственную собственность.
«С момента передачи и функций операторов Жасыл Даму, деятельность не осуществлялась. Мы некоторое время приводили в соответствие деятельность государственного оператора. С момента передачи государству мы регулируемся такими законами, как закон о закупках, закон об акционерных обществах, о противодействии коррупции. Поэтому очень много было сделано в части законодательного приведения в соответствие всех правил, законов и подзаконных актов», — пояснил председатель правления АО «Жасыл даму» Ержан Сарсенбаев.
По словам Сарсенбаева, деньги за утильсбор казахстанцам вернуть, но не всем.
«С момента уплаты должен пройти год, потому что там есть норма, ограничивающая возврат. Если мы уже уплатили налоги и отчитались в налоговые органы, то возврат невозможен», — сказал председатель правления АО «Жасыл даму».
Накануне инициативная группа казахстанцев в составе нескольких десятков человек приехала в Астану из разных регионов страны, чтобы потребовать отменить утильсбор в Казахстане.
Напомним, 11 января 2022 года после трагических январских событий президент Касым-Жомарт Токаев поручил лишить ТОО «Оператор РОП» монопольного права на осуществление утильсбора. Он подчеркнул, что этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах. 19 января 2022 «Оператор РОП» лишился права собирать утильсбор — эту компанию связывают с Алией Назарбаевой. Функции оператора перешли к АО «Жасыл даму».
14 февраля 2024 года КазТАГ сообщал, что более 22 тыс. казахстанцев выступают за отмену утильсбора и первичной регистрации авто, подписывая соответствующую петицию.