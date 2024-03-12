Где в Казахстане закрыты дороги из-за непогоды 12 марта

АЛМАТЫ, 12 мар — Sputnik. По состоянию на 21.00 ч. 12 марта из-за непогоды введено ограничение движения транспорта, сообщили в компании «КазАвтоЖол».
Ограничение действует на 2 автодорогах республиканского значения в 2 областях.
Актюбинская область
1 автодорога общей протяженностью 377 км. Причины — ветер, низовая метель, гололед.
«Самара-Шымкент» — г. Актобе-п. Иргиз.
Действует для грузового и общественного автотранспорта.
Восточно-Казахстанская область
1 автодорога общей протяженностью 160 км. Причина — угроза самопроизвольного схода снежных лавин.
«Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» — село Ушановское -город Алтай.
Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
На автодорогах республиканского значения задействовано 276 единиц техники и 294 человек.