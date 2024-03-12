Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Где в Казахстане закрыты дороги из-за непогоды 12 марта

В «КазАвтоЖол» сообщили о ситуации на автотрассах в регионах Казахстана.
Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 12 мар — Sputnik. По состоянию на 21.00 ч. 12 марта из-за непогоды введено ограничение движения транспорта, сообщили в компании «КазАвтоЖол».

Ограничение действует на 2 автодорогах республиканского значения в 2 областях.

Актюбинская область

1 автодорога общей протяженностью 377 км. Причины — ветер, низовая метель, гололед.

«Самара-Шымкент» — г. Актобе-п. Иргиз.

Действует для грузового и общественного автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область

1 автодорога общей протяженностью 160 км. Причина — угроза самопроизвольного схода снежных лавин.

«Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» — село Ушановское -город Алтай.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

На автодорогах республиканского значения задействовано 276 единиц техники и 294 человек.