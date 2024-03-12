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Две трассы закрыли в двух областях Казахстана

По состоянию на 21:00 12 марта 2024 года введено ограничение на двух автодорогах республиканского значения в двух областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область — одна автодорога общей протяженностью 377 км. (ветер, низовая метель, гололед):

Самара — Шымкент — Актобе — п. Иргиз (для грузового и общественного автотранспорта).

Восточно-Казахстанская область — одна автодорога общей протяженностью 160 км. (угроза самопроизвольного схода снежных лавин):

Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон — Карагай — Рахмановские ключи — с. Ушановское — г. Алтай (для всех видов автотранспорта).

На автодорогах республиканского значения задействовано 276 единиц техники и 294 человека.

Ранее стало известно, что 20-градусные морозы возвращаются в Казахстан.