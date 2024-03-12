Две трассы закрыли в двух областях Казахстана

Актюбинская область — одна автодорога общей протяженностью 377 км. (ветер, низовая метель, гололед):
Самара — Шымкент — Актобе — п. Иргиз (для грузового и общественного автотранспорта).
Восточно-Казахстанская область — одна автодорога общей протяженностью 160 км. (угроза самопроизвольного схода снежных лавин):
Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон — Карагай — Рахмановские ключи — с. Ушановское — г. Алтай (для всех видов автотранспорта).
На автодорогах республиканского значения задействовано 276 единиц техники и 294 человека.
Ранее стало известно, что 20-градусные морозы возвращаются в Казахстан.