Теплосеть выпустит пар: в Калининграде понизят температуру в батареях

«Калининградтеплосеть» на этой неделе в связи с потеплением начнёт снижать температуру воды в батареях. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия во вторник, 12 марта.
«Наши теплоисточники подают теплоноситель в соответствии с температурным графиком. При среднесуточной температуре, например, +5 градусов, котельные вырабатывают теплоноситель 70, при +3 — 74. А при минусовых температурах нагрузка на котлы может увеличиться до 110 °С», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.
В пресс-службе добавили, что решение об окончании отопительного сезона принимает глава городской администрации, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет выше +8 градусов.