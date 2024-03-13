Теплосеть выпустит пар: в Калининграде понизят температуру в батареях

«Наши теплоисточники подают теплоноситель в соответствии с температурным графиком. При среднесуточной температуре, например, +5 градусов, котельные вырабатывают теплоноситель 70, при +3 — 74. А при минусовых температурах нагрузка на котлы может увеличиться до 110 °С», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.