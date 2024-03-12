Беларусь находится в десятке самых депрессивных стран мира

Среди стран мира Беларусь занимает восьмую строчку в рейтинге с показателем 5,6%, или 510 тысяч человек с выявленной депрессией. Такая же доля депрессивного населения у Финляндии, занимающей девятую позицию (около 294 тысяч человек), и Литвы, которая замыкает первую десятку (почти 170 тысяч человек).