Беларусь находится в десятке самых депрессивных стран мира

Отмечается, что глобальный средний показатель уровня депрессии составляет 3,9% — ей страдают 322 миллиона человек в мире. Причем женщины подвержены депрессии больше, чему мужчины. Самый депрессивный возраст — от 62 до 64 лет.
Среди стран мира Беларусь занимает восьмую строчку в рейтинге с показателем 5,6%, или 510 тысяч человек с выявленной депрессией. Такая же доля депрессивного населения у Финляндии, занимающей девятую позицию (около 294 тысяч человек), и Литвы, которая замыкает первую десятку (почти 170 тысяч человек).
Россия занимает следующую строчку после Беларуси — уровень депрессии 5,5% населения (7,815 млн человек).
Лидеры рейтинга уже здесь:
Первое место у украинцев. Депрессией в стране страдают 2,8 млн человек, или 6,3% населения.
Второе место у США. В Штатах в депрессии находятся 5,9% жителей.
Такой же процент депрессивных в Австралии (третье место) и Эстонии (четвертое).
На пятом месте Бразилия (5,8%), за ней идут Греция и Португалия — по 5,7%.
Самые последние места в рейтинге занимают Соломоновы острова, Восточный Тимор, Папуа-Новая Гвинея и Федеративные Штаты Микронезии. В этих странах депрессия встречается у от 2,9 до 3,1% жителей.