Как похудеть без строгой диеты и дополнительных физических нагрузок

«Мы в принципе воду не допиваем. И потом у нас есть такое ухищрение — пойти попить чаю и при этом съесть что-нибудь, в результате мы все время “подбрасываем” себе лишние калории. Надо научиться пить воду между приемами пищи. Когда еще не пришло время есть, потому что прошло меньше трех часов (после предыдущего приема пищи, — ред.), а вроде как хочется, возможно, вам на самом деле хочется пить. Просто нет такой привычки. Если вы начнете это делать, то совершенно спокойно сможете проводить три и более часов без пищи», — объяснила специалист.