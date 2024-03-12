12 марта , Комсомольская правда , Общество

Рекорд для Книги Гиннесса: В Молдове водитель всего за 8 месяцев 335 раз нарушил ПДД и уплатил штрафов почти на 250 тысяч леев

Он признал все свои нарушения и полностью оплатил штраф, тем не менее был лишен водительских прав.