Рекорд для Книги Гиннесса: В Молдове водитель всего за 8 месяцев 335 раз нарушил ПДД и уплатил штрафов почти на 250 тысяч леев

В Молдове всего за 8 месяцев 50-летний водитель допустил 335 нарушений ПДД. Все они были зафиксированы системами наблюдения за дорожным движением, сообщили в полиции.
По данным ведомства, мужчина ездил по маршруту Кишинев-Тирасполь на автомобиле Volkswagen Crafter. Среди нарушений — превышение скорости и несоблюдение дорожных знаков.
На водителя было составлено 335 протоколов. Он получил 1155 штрафных пунктов и штраф в размере 249 150 леев.
Мужчина признал все свои нарушения и полностью оплатил штраф, тем не менее был лишен водительских прав.