В Калининградском зоопарке взвесили новорожденного муравьеда (видео)

Детеныш гигантского муравьеда родился в Калининградском зоопарке у пары гигантских муравьедов — самки по кличке Кайя и самца по кличке Лектер (оба 2016 года рождения, Лектер прибыл из Чехии в 2017 году, Кайя приехала из Дании в 2018). Это второй гигантский муравьед, появившийся на свет в учреждении. 10 сентября 2019 года на свет появилась самка Мурашка. Калининградский зоопарк стал первым в стране, где дважды удалось получить потомство этого краснокнижного вида.