В Калининграде возобновили первый этап строительства улицы Лучинского.

Рабочие укладывают основание тротуара и велодорожки. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
Улицу Лучинского строят рядом с Нахимовским училищем. В будущем она должна стать дублёром Невского и разгрузить движение в районе Артиллерийской.
Первый этап работ выполняет «КЛГД Строй» за 84,3 миллиона рублей. Протяжённость участка составляет 647 метров. Подрядчик должен обустроить семиметровую проезжую часть, тротуары и велодорожку. Сроки завершения строительства неоднократно переносили.
В 2024 году власти хотели также начать второй этап улицы Лучинского от Мариенко до Закатной. На работы выделяли 42,2 миллиона рублей. Однако в марте решили изменить планы и направить деньги на текущий ремонт и содержание дорог.