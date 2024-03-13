В Волгограде преподаватель уволился после истории с «неприличным» кактусом

«Два дня со мной не разговаривали. Когда позвонил заместителю директора, чтобы выяснить, что происходит, меня пригласили на беседу по поводу “неприятной ситуации”. Говорю, я не хочу разбираться, скажите причину или я уволюсь. Я написал заявление дистанционно и отправил его снимок руководству. И только после этого я узнал от студентов, что со слов заведующей нашего отделения, что я якобы отправил в чат фотошутку ниже пояса. И потом уже в разговоре с ней она мне подтвердила, что речь идет именно о кактусе, который выглядит “провокационно” с ее слов», — сообщил Жданов.