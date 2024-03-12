Жителей Алматы предупредили о проливных дождях в ближайшие дни

В городской администрации также добавили, что в целях предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды на проблемных участках в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом. Заготовлено более 2 тыс. мешков с песком.