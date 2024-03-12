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Срочно верните нам теплый февраль: Жителей Молдовы ждет жуткая погода — холода и сплошные дожди

Прогноз погоды от синоптиков на среду, 13 марта.
Источник: Комсомольская правда

Да, на этой неделе погода нас точно не радует. И прогнозы на ближайшие дни не очень-то благоприятные. Впрочем, расскажем обо всем по порядку.

Южный циклон пройдет через нашу страну, изменив характерный для этого периода температурный режим.

— Погода меняется из-за южного циклона, который пересечёт территорию нашей страны. Ночью местами будет идти дождь, а днём — на большей части территории, — пояснили в Государственной гидрометеорологической службе.

В последующие дни ветер будет юго-восточный, умеренный, в некоторых районах с усилением. Ночью температура будет колебаться от +2 до +7°С, днём — от +5 до +10°С, передаёт moldpres.md.

А 13 марта температура воздуха составит всего 4−5 градусов тепла. Дожди будут идти с ночи и весь день. А скорость ветра составит максимум 8−10 метров в сокунду.

Срочно верните нам теплый февраль!