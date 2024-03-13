«Умиротворение и тишина»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от поездки на Валаам

Российских телеведущих, звезд и артистов все чаще можно заметить не на заграничных курортах и берегах, а путешествующими по России. Исключением из правил не стала и певица Ольга Бузова. В перерыве между премьерами новых шоу и разнокалиберных съемок, артистка посетила Валаам. Телеведущая призналась, что этой поездкой она исполнила свою давнюю мечту, а впечатлениями от нее поделилась со своими подписчиками.
— Остров — место, наполненное благодатью. Сюда я ехала осознанно, но без ожиданий: хотела посмотреть соборы, храмы и полюбоваться природой. В голове крутились самые разные заботы. Но, когда приехала, меня словно вырвало из привычной жизни. Все вокруг замерло: не было не гнетущих мыслей, только умиротворение и тишина, — рассказала телеведущая в своей новой публикации в социальных сетях.
Звезда также заявила, что в этом спокойствии смогла найти ответы на давно тревожащие вопросы. И также пообещала обязательно вернуться в полюбившуюся Карелию. В конце публикации артистка поблагодарила всех, кто ее окружал на каком-либо жизненном этапе или встретиться в будущем.
Ранее SPB.KP.RU писала, что телеведущая и певица Ольга Бузова отметила 8 Марта на Валааме в Карелии.