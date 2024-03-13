«Умиротворение и тишина»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от поездки на Валаам

Российских телеведущих, звезд и артистов все чаще можно заметить не на заграничных курортах и берегах, а путешествующими по России. Исключением из правил не стала и певица Ольга Бузова. В перерыве между премьерами новых шоу и разнокалиберных съемок, артистка посетила Валаам. Телеведущая призналась, что этой поездкой она исполнила свою давнюю мечту, а впечатлениями от нее поделилась со своими подписчиками.