Какой сегодня праздник: 13 марта

А еще сегодня День диеты. В этот день вы можете устроить праздник, посвятив его своей любимой диете. Даже если вы давно уже не сидите на диете и вас не интересует проблема собственного веса, один разгрузочный день вам не помешает. Приготовьте в этот день ваше любимое диетическое блюдо и наслаждайтесь праздником.