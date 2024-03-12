Какой сегодня праздник: 13 марта

А вы знаете, что произошло 12 марта?
Что интересного произошло 13 марта
Сегодня отмечается День тайского слона. В истории и культуре многих народов слоны играют важную роль и неофициально по инициативе природоохранных организаций им посвящено несколько дней в году. Особую значимость эти великаны имеют в Таиланде, где 13 марта даже объявлен праздником национального значения. Белый слон — символ страны, это почитаемое и уважаемое животное, помогающее тайскому народу в мирное и военное время. В этот день в храмы стекаются толпы желающих отдать дать уважения слонам и пожелать этим благородным животным здоровья и долголетия.
А еще сегодня День диеты. В этот день вы можете устроить праздник, посвятив его своей любимой диете. Даже если вы давно уже не сидите на диете и вас не интересует проблема собственного веса, один разгрузочный день вам не помешает. Приготовьте в этот день ваше любимое диетическое блюдо и наслаждайтесь праздником.
Исторические события 13 марта в мире
1869-й — химик Дмитрий Иванович Менделеев закончил составление своей периодической таблицы;
1894-й — в Парижском ночном клубе впервые в мире прошло представление профессионального стриптиза;
1916-й — Манитоба стала первой канадской провинцией, принявшей «сухой закон»;
1921-й — Монголия (прежде Внешняя Монголия) объявила независимость от Китая;
1925-й — штат Теннесси запретил преподавание эволюции.
Исторические события 13 марта в Казахстане
2000-й — вышло постановление правительства Республики Казахстан «О рынке вторичных черных и цветных металлов»;
2010-й — по инициативе президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева создан Новый университет Астаны (НУА).
Дни рождения знаменитостей 13 марта в мире
В 1913 году родился Сергей Михалков — советский и российский поэт, баснописец, писатель, драматург, сценарист, общественный деятель. Автор текстов гимнов СССР и Российской Федерации. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1967). Герой Социалистического Труда. Лауреат трех Сталинских премий второй степени (1941, 1942, 1950), Ленинской премии (1970), Государственной премии СССР (1978). Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного;
в 1910 году родилась Ирина Бугримова — советская и российская артистка цирка, дрессировщица львов, общественный деятель. Первая в СССР женщина-дрессировщик. Народная артистка СССР (1969);
в 1961 году родилась Елена Малышева — советский и российский терапевт, педагог, доктор медицинских наук, профессор;
в 1955 году родилась Гленн Хедли — американская актриса, двукратный номинант на премию «Эмми». Зрителю известна по главной роли в комедии «Отпетые мошенники».
13 марта в православном календаре
Православная церковь в этот день вспоминает преподобного Кассиана (Иоанна Кассиана) Римлянина, иеромонаха, жившего в
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Арсений, Кира, Марина, Василий, Николай, Мирослава и Семен.