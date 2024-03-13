В Волгограде весной выберут супербабушку 2024 года

Прием заявок на сайте конкурса завершен. В состязаниях участие примут 26 претенденток.
За звание лучшей бабушки города будут бороться элегантные женщины в возрасте 45+, не стесняющиеся гордо нести возраст. У участниц должна быть активная жизненная позиция и ухоженная внешность.
Организаторы сообщили, что условия два: возраст не менее 45 лет и наличие хотя бы одного родного внука.
Финалистки будут представлять презентацию себя и всей своей семьи. Это творческий номер с внуками, кулинарный конкурс, дефиле, актерское и танцевальное мастерство. Главная цель конкурса — доказать, что жизнь после 45+ может быть очень яркой и интересной.