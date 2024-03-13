В Волгограде весной выберут супербабушку 2024 года

Финалистки будут представлять презентацию себя и всей своей семьи. Это творческий номер с внуками, кулинарный конкурс, дефиле, актерское и танцевальное мастерство. Главная цель конкурса — доказать, что жизнь после 45+ может быть очень яркой и интересной.