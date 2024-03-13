В Ленинградском зоопарке рассказали, как отличить филина от совы

Кроме того, учреждение показало филина Емелю.
Отличить обыкновенного филина от других сов довольно просто. Все благодаря длинным пучкам перьев на голове и большим ярко-оранжевым глазам.
А Емеля родился в зоопарке 15 лет назад. Сейчас он живет в отделе контактных животных. По словам киперов, филин очень спокойный, однако нервировать его могут вороны. Помимо этого, Емеля не любит резких движений и шум.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцам показали самку андского кондора Еву из Ленинградского зоопарка.