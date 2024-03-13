Диетолог развеяла популярные мифы о здоровом питании

По словам Паттерсон, в последние несколько десятилетий наблюдается постоянная смена «диетических тенденций», предполагающих те или иные ограничения в питании. По мнению специалиста, эффективность и безопасность многих «модных» диет на самом деле не доказана наукой. Она также отметила, что даже типы питания с подтвержденной результативностью для похудения (такие как низкоуглеводная диета и периодическое голодание) нуждаются в дополнительных оценках и исследованиях.